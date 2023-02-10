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外訪中東｜李家超稱滿意成果　簽下13份合作文件　擬出訪東盟國家爭入RCEP

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  • 2023年02月10日
【有線新聞】行政長官李家超明日結束中東訪問返港，他說香港與沙特阿拉伯及阿聯酋簽署了多份合作備忘錄或意向書，對於成果感到滿意。
率團訪問沙特阿拉伯及阿聯酋三個城市，特首李家超在中東之旅最後一日總結成果，形容有很多收穫。李家超：「這次行程可以說是一個友誼之旅，是一個推展我們香港優勢之旅，亦是一個開拓機遇之旅。我們總共有13份合作備忘錄或合作意向書簽署了，而兩地政府包括香港與沙特及阿聯酋都有一些協議，展開了商討的實際工作。」
李家超於中東期間，與全球最大石油生產商沙特阿美的代表會面，爭取對方來香港上市。他說除了阿美，還接觸了另外三個主權基金和公共投資基金，資產合共超過兩萬億美元。李家超：「他們對香港非常有興趣，亦在交流期間聽了我們介紹獨特優勢之外，亦提出了他們希望了解範圍的問題，所以這樣的積極交流很有作用。我們亦邀請他們盡可能派代表來香港了解情況，我們保持緊密聯繫，相信對於雙方關係發展都正面。」他又說，與中東合作後續還有很多跟進工作。金管局今年上半年會再組織高級財經代表團來中東，進一步拓展商機。
完成八日中東之旅後，李家超說下一站會考慮出訪東盟國家，希望爭取支持加入區域全面經濟夥伴協定RCEP。
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