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涉收受700萬回佣換2億訂單　廉署通緝兩Tesco外籍經理、玩具商東主

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
【有線新聞】廉署通緝跨國零售商Tesco兩名在英國的前採購經理及一名本港玩具供應商東主，涉嫌行賄、受賄逾700萬港元。
兩名Tesco英國公司前採購經理涉嫌在2010至2020年期間，串謀Tesco香港公司時任採購經理彭俊健，向玩具供應商東主陳錦群索取非法回佣及獲取貸款，令公司向對方發出玩具訂單總額達2.05億港元。
彭俊健早前承認貪污，判監三年。另外三人目前身處境外，廉署已對他們作出檢控，獲法院簽發通緝手令。
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