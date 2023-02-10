初選案｜辯方反對不果　官准控方傳召專家證人解釋FB等運作

【有線新聞】民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪續審，法官批准控方傳召專家證人。

何桂藍、鄒家成、林卓廷等六名被告由囚車押送到法院，黃碧雲、楊雪盈等十人自行到庭。控方計劃傳召專家證人，解釋Facebook及YouTube等社交平台功能和運作，辯方反對，質疑太遲申請。法官聽取陳詞後批准傳召專家證人，但重申不代表接納專家證人報告，辯方亦可質疑證人身份。法官又說，如果被告對Facebook及YouTube影片真確性存疑，需要在下星期一提出。