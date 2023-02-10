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最低工資｜江玉歡批加幅低、促一年一檢 勞工處稱有待委員會研究
i-Cable
2023年02月10日
【有線新聞】法定最低工資5月起上調至40元。在立法會一個委員會，多名議員批評加幅太低，又質疑為何不能一年一檢。
立法會議員選委會界別江玉歡：「去到四年才加2.5元，我覺得侮辱了市民，一些低收入市民。聽到好多議員說一年一檢，我想問困難在哪裏？如果每次檢討都要百幾頁報告，全寫敘述性條文，當然幾年才一檢。」
勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標：「特首邀請了最低工資委員會做研究，看看委員會結果或建議如何。既然會檢討周期，不排除有一些調整，但這要給予一些時間，希望最低工資委員會研究有結果、有建議，可能會清晰些。」
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