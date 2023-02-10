中大醫院申延五年還建院貸款　議員質疑太久　盧寵茂：以公共醫療作利息是三贏

【有線新聞】中大醫院申請延遲償還政府的建院貸款五年，有議員質疑時間太長，中大醫院說要收支平衡需時數年，政府則說期間利息會以提供公共醫療服務代替，形容是「三贏」。

2015年獲政府貸款，超過40億元興建的中大醫院原定下月中償還首期欠款，中大醫院說如期還款會陷入財政困難，政府建議延遲還款期五年，不過有議員質疑時間太長。

選委會界別（經民聯）梁美芬：「接受是疫情這因素，我們是會考慮，但考慮不是給予你們五年時間。十五年之後的校長、那批管理層已不是你們，到時他們又背負一身債務。」選委會界別（新民黨）：「這個延後五年的建議，他們是如何想出來或計出來？有否拋出其他方案？譬如將（還款期）十年延長至二十年？」

中大醫院行政總裁馮康：「私營醫院的營運要達收支平衡通常需要四至五年時間，我們現在正式營運都是十六個月，事實上我們都需要差不多時間去累積我們的盈餘，但我們有信心可做到。」

醫務衞生局局長盧寵茂：「延遲償還本金五年會產生利息，我們用會提供公共服務模式（支付），為甚麼呢？會達致是三贏，政府純粹向中大醫院收錢，其實意義本身不大。第一、病人會得益，特別是可提供公立醫院輪候時間較長的服務，可幫到多些公院病人。第二是醫院本身有多一點服務量，善用他們的資源。」盧寵茂又說中大醫院一旦未能履行承諾，將由中大代醫院賠償該五年利息。