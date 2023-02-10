土耳其地震｜連臍帶救出女嬰獲名「奇蹟」　父母家人全罹難　逾千人爭相領養

【有線新聞】土耳其日前發生七級地震，在接壤土耳其的敘利亞北部，一名相信在瓦礫下出生的女嬰獲救，被救出時臍帶仍連繫著媽媽，但雙親及家人均已罹難。頓成遺孤的女嬰近日更獲多人爭相領養。

獲救時臍帶仍未斷 改名Aya寓意奇蹟

綜合外媒報道，接壤土耳其的敘利亞北部，救援人員將一名初生女嬰送院，她獲救時臍帶仍連繫著媽媽，估計只出生約三小時，母親在誕下女嬰後離世，其父及四名兄弟姊妹亦證實罹難。她目前僅有一位遠房親戚在世，就是將她從瓦礫堆中救出送院的哈利勒蘇瓦迪 （Khalil al-Suwadi）。她獲改名為「Aya」，在阿拉伯語中意為奇蹟、神蹟的意思。照顧她的兒科醫生哈尼馬魯夫 （Hani Marouf）指，Aya初時情況非常糟糕，身上有腫塊、瘀傷、幾乎沒有呼吸，經一番救治後現情況穩定。