土耳其地震｜連臍帶救出女嬰獲名「奇蹟」 父母家人全罹難 逾千人爭相領養
【有線新聞】土耳其日前發生七級地震，在接壤土耳其的敘利亞北部，一名相信在瓦礫下出生的女嬰獲救，被救出時臍帶仍連繫著媽媽，但雙親及家人均已罹難。頓成遺孤的女嬰近日更獲多人爭相領養。
獲救時臍帶仍未斷 改名Aya寓意奇蹟
綜合外媒報道，接壤土耳其的敘利亞北部，救援人員將一名初生女嬰送院，她獲救時臍帶仍連繫著媽媽，估計只出生約三小時，母親在誕下女嬰後離世，其父及四名兄弟姊妹亦證實罹難。她目前僅有一位遠房親戚在世，就是將她從瓦礫堆中救出送院的哈利勒蘇瓦迪 （Khalil al-Suwadi）。她獲改名為「Aya」，在阿拉伯語中意為奇蹟、神蹟的意思。照顧她的兒科醫生哈尼馬魯夫 （Hani Marouf）指，Aya初時情況非常糟糕，身上有腫塊、瘀傷、幾乎沒有呼吸，經一番救治後現情況穩定。
The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.— Talha Ch (@Talhaofficial01) February 6, 2023
May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW
獲醫護悉心照料 多人致電爭相領養
獲救後的Aya仍在留醫，並獲醫院主任阿提亞（Khalid Attiah）悉心照顧，阿提亞的妻子同時替自己四個月大的女兒和Aya哺乳，阿提亞指在Aya家人回來之前，會視如己出般照料她，現不允許任何人收養她。他又稱收到來自全球各地電話指希望能夠領養Aya，社群媒體上更有成千上萬的人想要得到領養Aya的渠道，更有一名科威特電視主播也說，若法律程序允許，她願意照顧Aya。
逾兩萬人罹難 世銀及多國金援賑災
截至周二（10日）下午，土耳其地震已造成逾21,000人死亡，其中鄰國敘利亞佔3,300多人，是近20年來死亡人數第六多的地震。多國的救援人員及救援物資已陸續抵達當地，其中世界銀行宣布向土耳其提供17.8億美元，用作救援和災後重建工作。美國表示，會向土耳其和敘利亞提供8,500萬美元人道援助。英國亦承諾再提供額外300萬英鎊援助。