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英撤邀兩議員交流　梁振英批英政制失效、議會運作不良　港回歸後更好

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
【有線新聞】英聯邦「西敏寺研討會」以香港政治環境惡化為由撤回對本港立法會的交流邀請，全國政協副主席梁振英批評英國政治制度失效，香港回歸後做得更好。
全國政協副主席梁振英：「英國的政治制度，不單其議會完全是無效，而且運作不良，有充分的證據，脫歐到後悔脫歐、經濟低迷及公共財政拮据。在這些方面，香港都做得更好，遠遠較英國好，自從成為了中國的特別行政區。」
基本法委員會副主任譚惠珠：「1997年後，在《基本法》下香港擁有『權力制衡』，（政府）由立法會監察，特首及立法會的『權力制衡』是英國統治所不容但在《基本法》下實行。」
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