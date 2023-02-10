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即日起擴大長者上門接種計劃 納八區公共屋邨、全港三無大廈
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2023年02月10日
【有線新聞】政府即日起至下月底，擴大上門鼓勵長者接種新冠疫苗計劃。
計劃推展至離島、北區、西貢等八區公共屋邨，以及全港的「三無大廈」。政府會聯同地區組織上門探訪未打針的70歲或以上長者，游說他們接種疫苗，並為願意接種長者安排到戶接種服務。
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