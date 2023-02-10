日本下月中起解除口罩指引民眾自行決定

【有線新聞】日本下月中解除口罩指引，民眾可自行決定是否佩戴。

下月13日起，民眾無論身處室內或戶外，可自行決定是否佩戴口罩。4月新學期開始，學生也不用戴口罩。首相岸田文雄稱，在學校確保通風充足及實施其他防疫措施下，出席典禮的師生都不用戴口罩，校方亦不能要求戴口罩師生脫下。