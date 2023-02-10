i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
日本下月中起解除口罩指引民眾自行決定
i-Cable
2023年02月10日
【有線新聞】日本下月中解除口罩指引，民眾可自行決定是否佩戴。
下月13日起，民眾無論身處室內或戶外，可自行決定是否佩戴口罩。4月新學期開始，學生也不用戴口罩。首相岸田文雄稱，在學校確保通風充足及實施其他防疫措施下，出席典禮的師生都不用戴口罩，校方亦不能要求戴口罩師生脫下。
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
今天
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉 指不可用法律「撻啲女仔」 如未獲同意不再公映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
下一則新聞
下一則新聞
小米汽車｜雷軍指明年量產時間剛好 揚言最快15年內成全球頭五生產商：有心不怕遲
財金焦點
財經資訊
今天
推薦閱讀
土耳其地震｜敘利亞小姊弟困瓦礫36小時幸獲發現 為活命三句話令人動容
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
一線搜查｜港媽遊迪士尼樂園 失貴價BB車 港媽憑線索認定是「偷車黨」所為
生活
有線生活
2023年02月08日
一線搜查｜東涌櫻花園、嘉道理農場、中文大學 香港賞櫻3大好去處｜附交通方法
生活
有線生活
2023年02月08日
泰媒報道中國客拜四面佛 遇黑心小販被劏 胡慧沖警告小心6種騙局 教7字錦囊自保
旅遊
娛樂
生活
有線生活
2023年02月08日
猴痘病毒｜增一宗輸入個案 40歲男上月訪日 曾有高風險接觸
港聞
新聞資訊
2023年02月04日
一線搜查｜一家四口擠170呎唐樓 劏房戶盼入住簡約公屋 讚「好靚，好舒服」
生活
有線生活
2023年02月07日
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
今天
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉 指不可用法律「撻啲女仔」 如未獲同意不再公映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日