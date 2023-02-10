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警搗屯門工廈毒品倉 拘34歲男子 檢約值2,300萬元毒品
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2023年02月10日
【有線新聞】警方搗破一個毒品儲存倉及製毒工場，拘捕一名男子，撿獲市值約2,300萬元懷疑毒品。
毒品包括氯胺酮和可卡因，重量超過30公斤。警方指，疑犯為掩飾罪行，揀選工廠大廈單位儲存毒品，再覓偏僻住宅單位製毒。毒品調查科探員根據線報，昨日在屯門一幢工廈拘捕一名34歲男子，在他的斜孭袋和租用的工廈單位撿獲100磚懷疑可卡因，之後在天水圍一個住宅單位檢獲懷疑液態氯胺酮及一批製毒工具。
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