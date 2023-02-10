世衛警告大地震災民或面臨二次災難
【有線新聞】土耳其及敘利亞受大地震重創，增至逾2萬人死亡，搜救行動持續，多人被困逾90小時後獲救。世衛警告災區環境惡劣，災民正面臨「二次災難」。
土耳其南部的加濟安泰普，一名被困94小時的17歲男子獲救，家人心情激動。男子被送上救護車，他精神不錯，還能即場接受記者採訪。
在哈塔伊省安塔基亞，救援人員在瓦礫中救出被困90小時的10歲女童，她稱最希望能喝牛奶。
雖然災區不時傳出生還者獲救消息，但隨著時間過去，再找到生還者的機會逐漸渺茫，災區環境亦愈來愈惡劣。世衛指災民要在露天環境棲身，供水、燃料、電力和通訊等基本設施嚴重損壞，警告若國際社會不迅速行動，災民將面臨「二次災難」。
總統埃爾多安早前承認救災速度未如理想，有官員透露災情嚴重，原定5月中的大選難以如期舉行。
鄰國敘利亞亦於地震中嚴重受創，北部阿夫林地區，一座水壩的混凝土結構崩裂。有村莊受浸，居民流離失所。
由反對派控制的伊德利卜，民眾上街抗議國際社會反應遲緩。示威者指地震已發生第四天，當地未有收到任何援助，呼籲聯合國伸出援手。
聯合國首支救援車隊，周四帶同毛氈、衛生用品等物資，抵達敘利亞西北部。秘書長古特雷斯強調，任何制裁都不應阻礙救援敘利亞災民。