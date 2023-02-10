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六旬婦大圍行山暈倒 昏迷送院
i-Cable
2023年02月10日
【有線新聞】一名約60歲女子在大圍行山暈倒，昏迷送院。
政府飛行服務隊派出直升機，將事主送往東區醫院，她要用儀器協助呼吸。上午9時許，事主與丈夫從美林邨出發行山，經過普光明寺後行了大約一小時，抵達七弦琴右脊時突然暈倒，丈夫報警。消防員登山拯救，飛行服務隊直升機協助，受到天氣情況和地形險要影響。至下午2時許，救援人員將事主送院。
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