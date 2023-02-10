俄烏戰爭｜俄軍襲烏克蘭東部及南部　或為月底開戰一周年攻勢前哨戰

【有線新聞】烏克蘭官員指，俄軍加強在東部及南部的攻勢，可能即將發動大規模進攻。出訪歐洲的總統澤連斯基，繼續爭取盟友支援，再次表明希望今年內開展加入歐盟程序。

烏克蘭南部赫爾松地區，網上片段顯示，烏克蘭部隊據點受到俄軍炮火攻擊。鄰近的第聶伯羅地區亦傳出爆炸聲，官員稱是受到無人機攻擊。 扎波羅熱、哈爾科夫等地官員，亦聲稱當地受襲。東部的盧甘斯克官員，直指俄軍明顯加強了攻勢，相信是即將發動全面進攻的一部分，但強調在部隊堅守下，俄軍未能取得甚麼進展。

俄羅斯據報計劃本月24日，即俄烏戰爭爆發一周年前，發動大規模進攻，以全面控制頓巴斯。目前盧甘斯克部分地區，仍然在烏克蘭手上。

正出訪歐洲的總統澤連斯基，繼續尋求盟友支持。他在布魯塞爾的歐盟總部，呼籲對方提供更多先進武器，又明確表明希望今年內開展加入歐盟程序。他表示：「當我說今年，我真的指今年，我的意思是2-0-2-3年。」