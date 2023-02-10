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警破74宗科技騙案　107人被捕　女會計師墮網上情緣騙局失2,700萬

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
【有線新聞】警方偵破74宗科技騙案，拘捕107人，包括一宗去年至今單一金額最大的網上情緣騙案。
東九龍總區過去10日打擊科技罪案，偵破74宗騙案，涉款超過1億元，被捕人介乎18至75歲，主要是傀儡戶口持有人。其中一宗案件損失2,700萬，受害人是女會計師，去年5月在社交平台認識騙徒並與對方發展成「網上情侶」，其後被游說投資。受害人上月懷疑受騙報案，調查後15人被捕，警方提醒市民使用社交媒體，應小心核實對方身份。
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