將藍隧道｜運輸署：分流約兩成將軍澳隧道流量　車龍縮短七成

【有線新聞】運輸及物流局指將藍隧道啟用後，平均分流約兩成將軍澳隧道的交通流量，大大改善擠塞情況。

將藍隧道及跨灣大橋於去年12月通車，運輸署監察通車首月，將藍隧道及將軍澳隧道車流量。將藍隧道平日平均可分流約兩成七往九龍方向的車流、往將軍澳方向亦有兩成二。當局亦比較了新隧道啟用前後，將軍澳隧道的交通情況，平日早上繁忙時段往九龍方向入口車龍長度，由2,000米減至650米，縮短近七成；最低平均車速增至每小時45公里，提高3.5倍。