返回
按輸入鍵開始搜尋

將藍隧道｜運輸署：分流約兩成將軍澳隧道流量　車龍縮短七成

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
將藍隧道｜運輸署：分流約兩成將軍澳隧道流量　車龍縮短七成
【有線新聞】運輸及物流局指將藍隧道啟用後，平均分流約兩成將軍澳隧道的交通流量，大大改善擠塞情況。
將藍隧道及跨灣大橋於去年12月通車，運輸署監察通車首月，將藍隧道及將軍澳隧道車流量。將藍隧道平日平均可分流約兩成七往九龍方向的車流、往將軍澳方向亦有兩成二。當局亦比較了新隧道啟用前後，將軍澳隧道的交通情況，平日早上繁忙時段往九龍方向入口車龍長度，由2,000米減至650米，縮短近七成；最低平均車速增至每小時45公里，提高3.5倍。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
今天
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數　專家出馬解決　700磅「積蓄」突然湧出
2023年02月09日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可　「名譽董事」身份曝光
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉　指不可用法律「撻啲女仔」　如未獲同意不再公映
2023年02月06日