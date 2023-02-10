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林鄭月娥出任江蘇省香港商會榮譽會長
i-Cable
2023年02月10日
【有線新聞】前行政長官林鄭月娥出任江蘇省香港商會榮譽會長。
林鄭月娥日前以榮譽會長身份出席南京服務業擴大開放推介會，與訪港的南京市市長陳之常會面。林鄭月娥上月應邀出任新崗位，她希望商會為兩地經貿往來，建立更多交流機會。
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