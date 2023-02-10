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土耳其地震｜香港商戶收集衣物響應賑災 領事館提醒只接受全新物資
i-Cable
2023年02月10日
【有線新聞】有商戶響應土耳其駐港總領事館呼籲，收集禦寒衣物到當地賑災。
荔枝角道63號一間地舖有人捐贈睡袋，商戶收集後轉交環保商「喵坊」給土耳其。領事館指只接受全新物資，包括帳篷、毛毯、保暖衣物等。另一個收集點在太子界限街地舖，店內放滿衣物，有市民捐贈數十件外套、手套和襪。
捐贈者廖小姐：「（我捐贈）十件大風衣、十件羽絨、十件衛衣、十雙手套和五十雙襪。我希望我們香港每人盡一分力，協助其他人宣揚愛、貢獻。」
衣物收集點負責人Venus：「主要收集外套，原因是方便清關、報關，可以盡快送去（災區）。我主要想開一個點，緊急為喵坊開一個收集點，收集想要的衣物送給土耳其的朋友。」
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