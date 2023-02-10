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香港馬拉松 黃啟樂留力改戰半馬 冀下月打破全馬香港紀錄
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2023年02月10日
【有線新聞】香港馬拉松周日舉行，上屆全馬冠軍黃啟樂今次改戰半馬，希望留力下個月再出賽，打破全馬的香港紀錄。
黃啟樂：「想在半馬能首名返終點，雖然路面狀況及天氣是很大挑戰，仍然希望突破個人最佳時間。三星期後的東京馬拉松，目標是跑出2小時18至19分鐘，比個人紀錄快約12分鐘，希望能打破香港紀錄，得到代表香港出戰亞運資格。」
賽會今屆邀請到，13位海外及內地跑手來港參加，田總主席關祺指，隨著各地賽事復辦，邀約過程不容易，其中兩位最快的男子選手，最佳成績都在2小時6分鐘，希望提升賽事水平。
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