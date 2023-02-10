中醫私發短訊宣傳新任職診所　違私隱條例直接促銷罪罰4千元

【有線新聞】一名中醫向病人宣傳新任職診所的服務，承認違反兩項私隱條例中直接促銷罪名，罰款4千元。

投訴人2015年到一間中醫診所求診，從未向被告問症，但2020年12月在WhatsApp收到被告發送的工作名片，宣傳新任職診所中醫藥服務。投訴人認為被告未獲同意下使用她向該診所提供的個人資料，向她發出直接促銷訊息，於是向私隱專員公署投訴。