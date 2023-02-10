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岸田文雄將接受手術　松野博一代理首相職務

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  • 2023年02月10日
岸田文雄將接受手術　松野博一代理首相職務

【有線新聞】日本首相岸田文雄明天接受鼻腔手術，內閣官房長官松野博一會代理職務。

松野表示，岸田為治療導致慢性鼻塞的慢性副鼻竇炎，明天接受內窺鏡手術，由於需要全身麻醉，首相職務將由松野代理，據報岸田手術後將即日出院，翌日回醫院檢查，下周一可正常工作。
松野在記者會上又表示，岸田是為了不影響今後的公務而接受手術。根據《內閣法》，當首相遭遇事故或出缺時，由預先指定的閣僚代為履行職務。
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