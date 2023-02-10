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美國空軍試射民兵三型洲際彈道導彈
i-Cable
2023年02月10日
【有線新聞】美國試射民兵三型洲際彈道導彈，指這次是定期例行測試。
美軍空軍全球打擊司令部公布，他們於加州范登堡太空軍基地，當地周四晚上11時過後，發射搭載了大氣層再入器的民兵三型導彈，再入器飛行了約6,700公里後，抵達馬紹爾群島的瓜加林環礁，指試射核實了洲際導彈系統的準繩度及可靠性，提供寶貴數據，以確保核威懾力持續安全、可靠及有效，但未有交代是否有特定目標或是否命中。
中國氣球近日飛越美國上空，北韓日前又在閱兵展示新型洲際導彈，但美軍強調累計300多次之中的其中一次例行測射。
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