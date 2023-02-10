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廟街兩泰女遭禁錮逼賣淫　三女涉販賣人口被捕　訛騙鄉村女子當按摩師

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
【有線新聞】三名女子涉嫌招攬泰籍女子來港賣淫被捕。
行動檢獲現金、牙膏、漱口水等。警方星期四接報兩名泰籍女子在廟街一個單位被非法禁錮、強逼提供性服務，經家人向泰國駐港總領事館求助後獲救。警方拘捕三名女子涉嫌跨國販賣人口，包括69歲女主腦和她32歲女兒涉嫌在網上誘騙泰國鄉村女子來港賣淫。
西九龍總區刑事總部（行動）警司鍾雅倫：「這個集團透過網上平台用泰語誘騙泰籍女子，訛稱可以安排當地女子到海外大型的酒店或渡假村可以做按摩工作，提供機票和住宿，但來港後會被帶到廟街一些環境惡劣的賣淫場所。」
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