返回
按輸入鍵開始搜尋

中環私家車避截查失事剷行人路　警檢懷疑毒品男司機被捕

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
【有線新聞】警方在中環截查一輛私家車，檢獲一批懷疑毒品，拘捕一人。
男司機被押到涉案私家車調查，探員在車上搜出多包懷疑毒品，種類及價值有待點算。晚上8時許，這輛私家車在威靈頓街遇到警方截查逃走，先後撞向警方私家車及一輛的士，駛到近鴨巴甸街剷上行人路，男司機當場被捕。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
今天
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數　專家出馬解決　700磅「積蓄」突然湧出
2023年02月09日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可　「名譽董事」身份曝光
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉　指不可用法律「撻啲女仔」　如未獲同意不再公映
2023年02月06日