中環私家車避截查失事剷行人路　警檢懷疑毒品男司機被捕

【有線新聞】警方在中環截查一輛私家車，檢獲一批懷疑毒品，拘捕一人。

男司機被押到涉案私家車調查，探員在車上搜出多包懷疑毒品，種類及價值有待點算。晚上8時許，這輛私家車在威靈頓街遇到警方截查逃走，先後撞向警方私家車及一輛的士，駛到近鴨巴甸街剷上行人路，男司機當場被捕。