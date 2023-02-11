蔡若蓮︰如疫情穩定三月或毋須學生每日快測　隨復常增公社科考察團長線行程

【有線新聞】教育局局長蔡若蓮說，如果疫情繼續維持穩定，下月起似乎可以取消學生每日快測的要求，對於高中公社科首批內地考察團被指行程太短，她指隨着復常未來會增加長線行程。

社會逐步復常，不過學生每日快測的要求月底前仍然維持。教育局局長蔡若蓮說，現時疫情已經穩定下來，下月有機會取消。

蔡若蓮︰「本月起學校恢復全日面授，學童在校內吃飯、學習生活運作暢順，同時我們會留意疫情發展，徵詢專家意見，看看最新感染病毒的危險性，我們會跟進3月是否仍需要（快測），如看到2月很暢順，也徵詢了專家意見，看到疫情穩定，可能有機會可以取消。」

隨着兩地全面通關，高中公民與社會發展科規定學生必須到內地考察，最快4月起行，教育局安排了22個廣東短線行程，包括8個一天團，被教聯會批評是走馬看花。蔡若蓮說，通關初期因應交通配套，到廣東考察較實際，學校亦可選擇兩天或三天團。

蔡若蓮︰「主要學校因應同學的學習需要，以及實際安排上的可行性去選擇這些學習團，隨一切復常，我們相信無論交通及其他各方面配套更完善時，更長線的團我們認為有條件可增加。」

她又提醒學生應該盡快辦理回鄉證，如果有困難，局方亦會與有關部門商討如何處理。