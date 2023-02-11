返回
按輸入鍵開始搜尋

蔡若蓮︰如疫情穩定三月或毋須學生每日快測　隨復常增公社科考察團長線行程

  • i-Cable
  • 2023年02月11日
【有線新聞】教育局局長蔡若蓮說，如果疫情繼續維持穩定，下月起似乎可以取消學生每日快測的要求，對於高中公社科首批內地考察團被指行程太短，她指隨着復常未來會增加長線行程。
社會逐步復常，不過學生每日快測的要求月底前仍然維持。教育局局長蔡若蓮說，現時疫情已經穩定下來，下月有機會取消。
蔡若蓮︰「本月起學校恢復全日面授，學童在校內吃飯、學習生活運作暢順，同時我們會留意疫情發展，徵詢專家意見，看看最新感染病毒的危險性，我們會跟進3月是否仍需要（快測），如看到2月很暢順，也徵詢了專家意見，看到疫情穩定，可能有機會可以取消。」
隨着兩地全面通關，高中公民與社會發展科規定學生必須到內地考察，最快4月起行，教育局安排了22個廣東短線行程，包括8個一天團，被教聯會批評是走馬看花。蔡若蓮說，通關初期因應交通配套，到廣東考察較實際，學校亦可選擇兩天或三天團。
蔡若蓮︰「主要學校因應同學的學習需要，以及實際安排上的可行性去選擇這些學習團，隨一切復常，我們相信無論交通及其他各方面配套更完善時，更長線的團我們認為有條件可增加。」
她又提醒學生應該盡快辦理回鄉證，如果有困難，局方亦會與有關部門商討如何處理。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月10日
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數　專家出馬解決　700磅「積蓄」突然湧出
2023年02月09日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可　「名譽董事」身份曝光
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日