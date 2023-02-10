美國商務部把六中國實體列出口黑名單

【有線新聞】美國商務部將六個與中國懷疑監視氣球計劃有關的中國實體，列入出口黑名單。

包括中國電子科技集團第四十八研究所、北京南江航天科技、東莞凌空遙感科技等，商務部稱，這些實體支持中國軍事現代化，特別是解放軍的航天項目，包括飛艇和氣球。被列入黑名單的公司，將難以獲得美國的技術出口。

美國早前表示，相信上周進入領空的中國氣球，其製造商與解放軍有直接關係。