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土耳其地震｜特區政府搜救隊已抵達災區
i-Cable
2023年02月11日
【有線新聞】特區政府派往土耳其的搜救隊已抵達地震災區。
消防處片段見到，災區滿布瓦礫，搜救隊先在現場做風險評估，再爬上瓦礫搜救。搜救犬亦參與救援，消防出動無人機協助，救援隊又在災區附近建立營地，與其他救援隊交流。
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