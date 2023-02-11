土耳其地震｜特區政府搜救隊已抵達災區

【有線新聞】特區政府派往土耳其的搜救隊已抵達地震災區。

消防處片段見到，災區滿布瓦礫，搜救隊先在現場做風險評估，再爬上瓦礫搜救。搜救犬亦參與救援，消防出動無人機協助，救援隊又在災區附近建立營地，與其他救援隊交流。