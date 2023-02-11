男子元朗街頭遭斬傷手腳　清醒送院

【有線新聞】一名男子在元朗街頭遭人斬傷。

警方用膠帶圍封事主遇襲位置調查，早上7時許，事主途經泰利街一座工業大廈，一輛私家車駛至，兩名兇徒下車持刀斬傷事主，兇徒之後登上私家車逃去。事主清醒、手腳多處受傷，送往屯門醫院治理。