西九上演共融粵劇　設口述影像、視形傳譯助視障聽障人士欣賞

【有線新聞】視障聽障人士要欣賞粵劇不是一件易事，西九文化區最近上演共融劇場，提供口述影像、視形傳譯服務。

折子戲對Koonie而言，不是依靠視覺，而是聽覺。患先天性眼疾的她，眼中的梁山伯、祝英台只是一個個影子，幸好有口述影像員透過耳筒旁白一路描述才能跟隨劇情。視障人士Konnie︰「他解釋的場面、動態、走位、服裝顏色等方面，4點方向、10點方向轉入後台等，他解釋得很清楚，我們在腦中能視像化成影像，如果沒有（口述影像員），看過就會知道，他們（演員）有好多表情，我們會很失色，錯過很多東西。」

這些共融劇場，西九文化區一連舉辦兩場，除了有視障觀眾，還有聽障觀眾，舞台側邊有視形傳譯員。劇場視形傳譯員Andy︰「因為舞台距離比較遠，他們（觀眾）坐得遠，我們的動作大些、會看得清楚一些，平日電視上看到的動作相對沒有這麼大，角色上我們可能要同一時間演繹三個，同一個人演繹，身體變化需要好快。」劇場視形傳譯員Suzanne︰「我們的表情和身段要與演員同步，就如一個影子，甚至好像跟我們連線在一起，反而手語傳譯大多時候只是傳遞資訊。古代，好像剛才的戲曲，不會『你』、『OK』，不會說你OK，這樣是不會的，現代才會有這些，可能會『你』，可以使用一個文雅些的手語表達。」

表演的時候，劇場的燈光只會調暗些、不會關掉，讓殘疾人士放鬆些、不那麼害怕。西九管理局說表演反應好，未來會否再舉辦，暫時未有計劃。