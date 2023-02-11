消委會去年接779宗投訴涉檢疫酒店　有消費者半年後才收退款

【有線新聞】消委會去年收到779宗涉及檢疫酒店投訴，其中有消費者因政府調整隔離日數，縮短入住時間，但六個月後才收到酒店退款，消委會認為不公平。

消委會總幹事黃鳳嫺︰「因為政府抗疫政策一直放鬆時，由21日一直慢慢縮減，消費者沒理由訂了這麼多日，現時放鬆後當然要取消，首先有些酒店不願意取消，（但政府規定要取消）對，後來當然願意取消，但取消之後退款，需時六個月才退回數千元或萬多元予消費者，事實上實在等得太久。」