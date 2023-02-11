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警察學院舉行結業會操 監警會主席籲警隊處事「剛柔並濟」
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2023年02月11日
【有線新聞】警察學院舉行結業會操，監警會主席王沛詩致辭時說，公眾對警隊表現及行為操守等要求有增無減，令警方執法充滿挑戰，呼籲警隊處事要堅守志向，剛柔並濟。
王沛詩︰「柔是溝通、變通，大家日常和市民接觸的時候，可善用溝通技巧化解危機，緩和激烈場面，令工作更順暢，並運用更多與時並進的溝通渠道和創新的活動，令警隊與市民，特別是年輕人共建互信。」
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