警察學院舉行結業會操　監警會主席籲警隊處事「剛柔並濟」

【有線新聞】警察學院舉行結業會操，監警會主席王沛詩致辭時說，公眾對警隊表現及行為操守等要求有增無減，令警方執法充滿挑戰，呼籲警隊處事要堅守志向，剛柔並濟。

王沛詩︰「柔是溝通、變通，大家日常和市民接觸的時候，可善用溝通技巧化解危機，緩和激烈場面，令工作更順暢，並運用更多與時並進的溝通渠道和創新的活動，令警隊與市民，特別是年輕人共建互信。」