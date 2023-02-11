美軍擊落阿拉斯加領空不明飛行物　形狀與早前中國氣球不同　未知誰屬

【有線新聞】美軍派戰機擊落進入阿拉斯加領空的一個不明飛行物，華府稱飛行物大小及形狀與早前進入領空的中國氣球不同，未知屬於哪個國家或機構，又指飛行物威脅民航機安全，所以總統拜登下令擊落。

美國擊落進入領空的中國氣球不足一星期後，再發現有飛行物進入領空，北美防空司令部周五下午派出F-22戰機在阿拉斯加北部海岸發射AIM-9X響尾蛇空對空導彈，將不明飛行物擊落。白宮國家安全委員會發言人柯比稱，前一晚已發現約小型汽車大小的不明飛行物進入領空，於阿拉斯加12,000多米上空飛行，對民用飛機安全構成威脅。美方其後派兩架F-35戰機監視，確定它是無人駕駛，似乎沒有機動性，只是隨風飄蕩。

白宮國家安全委員會發言人柯比︰「出於謹慎考慮並在五角大樓的建議下，總統拜登下令軍方擊落該物體。我們不知道誰擁有它，是否國有、企業所有抑或私人所有，我們也是不清楚。」

華府指這次飛行物大小或形狀與懷疑中國監視氣球不相似，未知由哪裏開始飛行，以及是否裝有監控設備。至於飛行物的碎片墜落阿拉斯加北部、接近加拿大邊境的水域，當局出動多架直升機回收。由於海面現時結冰，預計可更快尋獲碎片，並送往實驗室分析。

聯邦航空局一度關閉阿拉斯加北部戴德霍斯地區空域，讓戰機執行擊落飛行物任務。加拿大總理杜魯多稱，飛行物侵犯美國領空，支持美軍行動，將繼續與美國北方司令部合作，確保人民安全。