消委會倡立法規管網購　設七天無理由退款期　冀美容健身合約冷靜期最遲明年立法

【有線新聞】消委會總幹事黃鳳嫺在本台專訪說，建議訂立規管網上購物專項法例，設有七天無理由退款期，但要尋找合適時機。至於美容、健身服務合約冷靜期，消委會希望最遲明年立法。

消委會去年接獲三萬宗投訴，約三分一涉及網購，主要是送貨、價格爭議等。消委會總幹事黃鳳嫺在本台節目《有理有得傾》建議政府參考內地做法，訂立一條專項法例規管網購，設有七日「無理由退款期」。黃鳳嫺︰「當然有專項法例好過沒有 ，最簡單對消費者的好處是究竟我有沒有權利在無理由下退款或退貨，因這方面在網購的世界內是最基本的一個問題，因消費者購入一件貨品時，永遠也摸不到、看不見（現時是否立法好時機？）現階段是一半一半，原因是商戶本身願意處理問題的誠意我們觀察得到，但某些消費者期望未能完全達到。」

消委會另一個倡議是美容和健身服務消費合約冷靜期，政府2019年諮詢公眾，原本目標19／20年度立法，後來因為疫情未有進展，黃鳳嫺希望今明兩年內重啟。黃鳳嫺︰「當然要等待時機，因為過往一段時間疫情令各行各業打擊很大，不論美容或健身也受到影響，不過我認為仍然要考慮立法規管這兩個行業，原因是甚麼？因為即使有疫情關係也好，具體投訴的數字沒有明顯的下降。」

三年疫情，香港人經歷排長龍買防疫用品和搶購潮。黃鳳嫺︰「反映出消費者在這個特殊情況，或者非常時期內的焦慮和不安，最壞是令價錢搶貴，對消費者來說是全輸及不必要。」她說香港搶購情況與外國一樣，不算特別嚴重，提醒市民要保持理性消費，商家亦不要「趁火打劫」。