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回應去信傳媒表不滿　蕭澤頤︰絕對接受持平批評　指招聘不達標因勞動人口減

  • i-Cable
  • 2023年02月11日
【有線新聞】警隊招募人數連續三年不達標，而且持續下降，警務處處長蕭澤頤解釋，主要源於整體勞動人口減少，有信心今年會較去年好。他又回應警方早前向個別傳媒發信，強調警隊接受持平的批評，一直與新聞界保持溝通。
警察學院舉行結業會操，監警會主席王沛詩檢閱，警務處處長蕭澤頤亦有出席。他在典禮後被問到早前向個別傳媒發信表達不滿，被形容為施壓，蕭澤頤說一向重視與傳媒的關係。
蕭澤頤：「警隊絕對接受持平的批評意見，我們一定會接受，過去兩、三年，我本人亦不時與前線記者見面，無論是我們同事或前線記者朋友，你們都會有你們的困難，你們會有工作上的限制，同樣我們都有，所以希望透過我本人親身溝通，看看如何做得更好。」
警隊去年只成功招聘654人，不達目標一半，是三年新低，對於已經連續三年招聘不達標，蕭澤頤認為與勞動人口下降有關，而且挑選「新血」標準嚴格，雖然去年有6,000多人投考，但成功獲聘比例不高。
蕭澤頤：「招募挑戰不只限於警隊，各行各業以我所知包括公營機構、私人機構也好，大家都遇到同樣問題，結構上我相信大家都留意到整體勞動人口，十年前香港的整體勞動人口差不多接近400萬，到去年不足380萬。」
警方過去數年採用不同方法招募新血，包括舉行警察招募日，亦到本港及內地大學舉辦招募活動。
至於未結案的六千多宗反修例案件，他說警方的調查已到最後階段，會在本月內公布如何處理。
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