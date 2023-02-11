全面通關｜蕭澤頤︰水貨客活動暫發19張告票　如涉行乞罪行將果斷執法

【有線新聞】警務處處長蕭澤頤說，香港與內地全面通關後，已加強打擊水貨客活動，目前共發出19張告票。

蕭澤頤︰「通關之後我們在水貨客黑點加強打擊，最近與各相關部門包括入境處、食環署等做了一連串行動，暫時發出19張告票。這些行動一定會持續，不會讓它有機會萌芽。另外行乞相關的罪行，我們在黑點也有留意，若發現這些情況，也一定會果斷執法。」