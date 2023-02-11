倡成立委員會檢討疫情　梁智鴻：不同意調查、非要人頭落地

【有線新聞】因為2003年沙士調查報告辭職的醫管局前主席梁智鴻認為，政府可以成立委員會檢討處理疫情不足的地方。

醫管局前主席梁智鴻：「我並不同意調查，因為調查永遠也看有什麼人做錯事，要人頭落地、這是不對的。我覺得一個檢討是很重要，可看到我們有什麼地方做得不足，以後有什麼問題可如何做多一點、做好一點。政府可以成立一個委員會，在香港本身內部，當然有有政府官員、衞生署、衛生部門的官員，安老服務亦要，因為今次不只是醫療，社福界都是在安老服務有很大影響，我覺得檢討是有需要。」