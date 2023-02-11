全面通關｜上水大批旅客拖篋掃貨　尖沙咀等未見人潮　內地客：終於可以過來玩

【有線新聞】全面通關後首個周末，上水有大批旅客拖行李箱掃貨，銅鑼灣、尖沙咀等遊客區就未算太多人。

上水有大批旅客圍在藥妝店門外，人人都有備而來，每人至少有一個行李箱，掃貨後就在路旁將「戰利品」執拾好。她說3年沒有來過，這次再來香港一口氣花數千元。內地旅客劉小姐：「平時用的護膚品，還有一些家裏常備的藥，以前是一個月會來一次，不會囤那麼多，現在因為疫情怕等會再反覆，還是囤一點。」內地旅客胡先生：「（買了）一點藥、然後阿膠，。孕婦奶粉。（疫情期間）找朋友，因為香港有一些朋友，他可以郵寄（給我），但是運費比較貴，買得比較少，我大概預計一個月來一次，看未來情況。」

食環署人員到場巡查，看看有沒有店舖貨物阻街，我們數一數巷仔街有多少間藥妝店，從街頭走到街尾，9間有營業的店舖，7間都賣藥妝，有店舖更是剛剛開張。疫情前很多旅客喜歡去的尖沙咀和銅鑼灣，只有零星旅客拖着行李箱，金舖、鐘錶珠寶店遊客不算多。

內地旅客周先生：「這麼長時間沒過來了，過來換一個城市感受一下，（香港）和疫情前一樣，就人流量恢復了，比較熱鬧。」

內地旅客陳小姐：「很激動，終於可以開關，可以過來玩一下。我們是住福建的，過來這邊比較方便，坐高鐵比較方便，今天來明天回去也很方便。」

有內地旅行團就安排逾百名團友到海洋公園玩，公園向他們派發紀念品。