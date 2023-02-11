i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
北角男釣魚失足墮海 獲救送院
i-Cable
2023年02月11日
【有線新聞】一名男子在北角岸邊釣魚，失足墮海受傷。
男事主獲救後，由救護人員用擔架床抬上救護車送院治理。下午五時許，事主在北角渡輪碼頭釣魚，期間失足墮海，途人發現報警，水警及消防船接報到場，消防員落海將他救起送院。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月10日
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
下一則新聞
下一則新聞
全面通關｜上水大批旅客拖篋掃貨 尖沙咀等未見人潮 內地客：終於可以過來玩
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
一線搜查｜東涌櫻花園、嘉道理農場、中文大學 香港賞櫻3大好去處｜附交通方法
生活
有線生活
2023年02月08日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉 指不可用法律「撻啲女仔」 如未獲同意不再公映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
一線搜查｜巴士乘客瞓過龍 疑似車長花式叫醒 唱歌兼Rap片段瘋傳｜附城巴回覆
生活
有線生活
2023年02月03日
一線搜查｜港媽遊迪士尼樂園 失貴價BB車 港媽憑線索認定是「偷車黨」所為
生活
有線生活
2023年02月08日
泰媒報道中國客拜四面佛 遇黑心小販被劏 胡慧沖警告小心6種騙局 教7字錦囊自保
旅遊
娛樂
生活
有線生活
2023年02月08日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月10日
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日