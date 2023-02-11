北角男釣魚失足墮海　獲救送院

【有線新聞】一名男子在北角岸邊釣魚，失足墮海受傷。

男事主獲救後，由救護人員用擔架床抬上救護車送院治理。下午五時許，事主在北角渡輪碼頭釣魚，期間失足墮海，途人發現報警，水警及消防船接報到場，消防員落海將他救起送院。