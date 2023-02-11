西九高鐵站上蓋地盤塌天秤　新地：安全檢查現技術問題　勞工處稱會調查

【有線新聞】西九龍高鐵站上蓋地盤有天秤倒塌，無人受傷。

天秤部分支架扭曲、搖搖欲墜，工程人員用鐵鏈固定綁起倒塌的支架。下午三時許，西九龍高鐵站地盤頂層有天秤進行壓力測試時突然塌下，警方沒有接獲報案。

負責地盤的新鴻基地產說，吊機運作前做安全檢查時出現技術問題，工作人員即時停止測試作詳細檢查及跟進，勞工處說會調查事件。