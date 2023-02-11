香港傑出運動員選舉公布候選名單

【有線新聞】香港傑出運動員選舉，公布候選名單。

經過一個月的提名期，收到46個體育總會共96個提名。

即日起公眾可以網上投票，下月12日截止，繼續設有四個獎項。

包括傑出男、女運動員、最佳運動組合及運動隊伍。

頒獎禮4月18日在會展舉行，上屆「星中之星」，分別是劍擊的張家朗及游泳的何詩蓓。