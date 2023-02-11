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渣馬｜多區今晚陸續封路 部分巴士、小巴路線改道 港鐵頭班車提早開出
i-Cable
2023年02月11日
【有線新聞】香港馬拉松明日清晨開跑，警方今晚11時半後開始封路。
賽道橫跨港九新界，多條道路分階段封閉，過百條巴士及小巴路線改道行駛，九巴、城巴及新巴開設特別路線接載選手及工作人員；港鐵大部分鐵路綫會提早開出頭班車，早上6時前維持每8至15分鐘一班，市民早上出門前，記得先看看最新交通消息。
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