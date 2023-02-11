持雙程證男女長沙灣賣唱被捕　被控行乞、下周一提堂

【有線新聞】兩名持雙程證的內地人涉嫌來港賣唱行乞被起訴，星期一在西九龍裁判法院提堂。

有市民星期五下午約5時報警，指一男一女在長沙灣順寧道懷疑賣唱，有人將錢放入他們前面的紙皮箱。警員調查後，拘捕兩名持雙程證的內地人，分別34及39歲，現場檢獲咪高峰、擴音器及約190元現金。