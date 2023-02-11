MIRROR演唱會｜阿MO用外骨骼行完整條走廊　李父：不可能中的可能

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員阿MO李啟言在機械裝置輔助下開始學行，行完整條走廊。

他的爸爸李盛林牧師在代禱信說，阿MO的康復情況數星期內有明顯進展，在「外骨骼」機械裝置輔助下，踏出半年來的第一步，之後更加隨著「外骨骼」的步伐行完了整個走廊，形容是「不可能中出現的可能」，家人及醫療團隊一同見證，眼泛淚光，亦切燒豬慶祝，期望阿MO稍後能夠拆尿喉及有足夠的心智、體能做外骨骼治療。