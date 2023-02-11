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日本超級盃 橫濱水手2:1甲府風林
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2023年02月11日
【有線新聞】日本超級盃，橫濱水手以2比1擊敗甲府風林。
賽前全場為土耳其地震的死難者默哀。
新球季的前哨戰，由上屆日職冠軍、藍衫的橫濱水手，出戰天皇盃得主甲府風林。
艾爾巴30分鐘為水手領先，但優勢未能維持到完半場，烏達卡近門撞射入網。
最初被指越位在先，但翻查VAR，球證裁定入球有效，甲府風林44分鐘扳平。
換邊後61分鐘，水手靠一次快攻奠定勝局，安達臣盧比斯勁射中柱，西村拓真補射入空門
。
甲府風林的基度利奧補時射入，但被判越位在先，橫濱水手保住贏2比1，捧走超級盃，
一星期後開始爭取衛冕聯賽。
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