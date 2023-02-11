返回
按輸入鍵開始搜尋

日本超級盃 橫濱水手2:1甲府風林

  • i-Cable
  • 2023年02月11日
【有線新聞】日本超級盃，橫濱水手以2比1擊敗甲府風林。
賽前全場為土耳其地震的死難者默哀。
新球季的前哨戰，由上屆日職冠軍、藍衫的橫濱水手，出戰天皇盃得主甲府風林。
艾爾巴30分鐘為水手領先，但優勢未能維持到完半場，烏達卡近門撞射入網。
最初被指越位在先，但翻查VAR，球證裁定入球有效，甲府風林44分鐘扳平。
換邊後61分鐘，水手靠一次快攻奠定勝局，安達臣盧比斯勁射中柱，西村拓真補射入空門
甲府風林的基度利奧補時射入，但被判越位在先，橫濱水手保住贏2比1，捧走超級盃，
一星期後開始爭取衛冕聯賽。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月10日
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數　專家出馬解決　700磅「積蓄」突然湧出
2023年02月09日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可　「名譽董事」身份曝光
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日