香港馬拉松共3.7萬人參加　跑手周潤發：跑下幾舒服　至少八人不適送院

【有線新聞】香港馬拉松相隔一年多再次舉行，約37,000人參加，有跑手說天氣潮濕，跑得較辛苦。

行政長官李家超鳴槍為全馬賽事揭幕，起跑不用戴口罩，跑得輕鬆些。兔年戴上兔耳仔，是否可以跑得像兔子這麼快？兔子後面還有鯊魚追，不過在地上跑，似乎就沒有游水這麼快。

香港馬拉松原定去年11月舉辦，因應疫情推遲三個月，名額加到37,000個，較上屆多超過一倍。來到「魔鬼賽道」最辛苦的西隧口上斜路段，部分人要減速休息，有跑手要停低拉筋，最終未能完成賽事。有一直跑步的人說今年表現較以往遜色，Jasmine：「去年沒有跑，現在要些時間重新上手。中過招，身體差些。」

十公里賽道不用跑西隧，但有人覺得一樣吃力，古先生：「很濕，很辛苦，加上地下好濕滑。」跑手：「辛苦，有些熱。很多人跟我說加油，好開心。」

行山以外，跑馬拉松都可以「捕獲」發哥，周潤發：「我第一次跑馬拉松，（記者：為何突然想跑？）彈下彈下頗開心。（記者：之後會否轉戰半馬或全馬？）幾年後才跑，等我長大一點，現在還小 。」

不只發哥有支持者，每一名跑手他們都支持。幾經辛苦跑到來終點維園，要同身邊戰友擁抱慶祝，少不得拍照留念。跑手：「特首去中東借大型盛事宣傳香港，（記者：如何宣傳？） Hello Hong Kong。」

至少八名跑手賽事期間不適，有人要由擔架床抬上救護車，再送往律敦治及東區醫院治理。