i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
國際太空站俄羅斯貨運艙失壓 俄：美日太空人安全未受影響
i-Cable
2023年02月12日
【有線新聞】國際太空站連接的俄羅斯貨運艙失壓，暫時不影響太空人安全。
進步MS-21貨運艙去年10月搭載補給物資升空，俄羅斯國家航天集團指貨運艙因不明原因失壓，由於艙門未有打開，故障部分已與太空站隔離，一周後亦會按計劃把貨運艙脫離太空站重返地球；強調現時俄羅斯、美國及日本合共7名駐留太空站的太空人健康及安全都未受影響，太空站內溫度及氣壓均正常，亦未有影響另一貨運艙與太空站交會對接的任務。
兩岸國際
新聞資訊
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月10日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
下一則新聞
下一則新聞
打鼓嶺豬場現非洲豬瘟 業界指流入市面機會不大 漁護署：不影響活豬供應
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
一線搜查｜《給十九歲的我》爭議懶人包 李慧詩不滿「被通知」、電影監制回應一文看
娛樂
生活
有線生活
2023年02月08日
土耳其地震｜敘利亞小姊弟困瓦礫36小時幸獲發現 為活命三句話令人動容
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜張婉婷稱「名譽董事」助訪李慧詩 單車總會：沒相關職位、亦沒派人協助
即時新聞
新聞資訊
2023年02月07日
河口湖酒店16間推介 人均$200！富士山絕景／露天溫泉／一泊二食／免費早餐
旅遊
生活
有線生活
2023年02月05日
一線搜查｜一家四口擠170呎唐樓 劏房戶盼入住簡約公屋 讚「好靚，好舒服」
生活
有線生活
2023年02月07日
一線搜查｜港媽遊迪士尼樂園 失貴價BB車 港媽憑線索認定是「偷車黨」所為
生活
有線生活
2023年02月08日
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月10日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日