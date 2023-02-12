國際太空站俄羅斯貨運艙失壓　俄：美日太空人安全未受影響

【有線新聞】國際太空站連接的俄羅斯貨運艙失壓，暫時不影響太空人安全。

進步MS-21貨運艙去年10月搭載補給物資升空，俄羅斯國家航天集團指貨運艙因不明原因失壓，由於艙門未有打開，故障部分已與太空站隔離，一周後亦會按計劃把貨運艙脫離太空站重返地球；強調現時俄羅斯、美國及日本合共7名駐留太空站的太空人健康及安全都未受影響，太空站內溫度及氣壓均正常，亦未有影響另一貨運艙與太空站交會對接的任務。