土耳其災區出現搶掠埃爾多安表明採取行動應對

【有線新聞】土耳其與敘利亞的大地震，增至逾2萬8千人遇難。災區在過百小時後仍有人獲救，但同時出現搶掠等亂局。德國和奧地利都說治安轉差，暫停搜救行動。

救援人員不斷高呼真主偉大，以往地震救災有黃金72小時的說法，在這次土耳其地震，則一再出現過百小時獲救的奇跡。加濟安泰普省西部的努爾達伊更有一家五口，差不多在130小時後全部獲救，父親堅持先讓妻子和兒女脫險。

在東南部重災區阿德亞曼，一名被活埋於瓦礫堆128小時的女子獲救 ，救援人員用擔架抬出。

在中部卡赫拉曼馬拉什，以色列國防軍救出9歲男童，他非常虛弱、需注射維生素 ，救出後包裹保溫毯。 其父親和姊姊早前亦獲救，但母親不幸死亡。

意大利消防員在地震現場，繼續利用挖掘機和搜索犬搜救。在各地救援隊伍盡最後努力之際，奧地利軍方救援隊則宣布暫停行動，形容安全情況變差，且有不明組織衝突，據報更有人開槍。德國當局也暫停救災，稱災區缺乏糧水，導致人們容易動怒，氣氛會變得緊張。

災區又不斷傳出搶掠報告，有居民看不過眼，挺身質問小偷、趕他們出店舖，軍人加強巡邏市集和街道。總統埃爾多安表明，會採取行動對付搶掠者。早前他已下令10個省實施緊急狀態，以防有人乘機搶掠。

同樣遭地震重創的敘利亞拉塔基亞，數千災民棲身體育館，急切等待救援物資。世衛總幹事譚德塞抵達阿勒頗視察災情，對災民面臨缺水缺糧及嚴寒天氣感到痛心。