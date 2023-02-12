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市建局將展開深水埗規劃研究 發問卷了解業主重建期望 料年中完成
i-Cable
2023年02月12日
【有線新聞】市建局將展開深水埗地區規劃研究，會向舊區業主發問卷，了解他們的單位狀況和對重建的期望。
市建局行政總裁韋志成在網誌說現時是最佳時機為推動深水埗舊區更新，展開深入的地區研究，籌備工作去年大致完成，研究範圍約有130公頃，涵蓋深水埗舊區一帶1,800多幢私人樓宇，當中近七成樓齡超過50年。市建局會將問卷寄給樓齡達30年或以上的業主，了解他們對單位內部、樓宇結構及附近居住環境的意見，亦會在街頭做意見調查，預期四個月內完成。
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