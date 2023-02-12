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財政預算案｜陳茂波預告失業率續改善 財政可持續性需創意、平衡
i-Cable
2023年02月12日
【有線新聞】財政司司長陳茂波預告失業率會繼續改善。
去年10至12月的失業率跌至3.5%，陳茂波在網誌預告下周公布的最新失業率有望繼續改善，但不少行業面對招聘困難，需要加快積極處理。另外，財政預算案下星期三公布，他說正努力敲定內容，今年的挑戰在於經濟乍暖還寒之際，如何穩住民生和經濟、增添發展動能、謀劃未來；另一方面要保持財政紀律，維持公共財政的可持續性，當中需要創意和適當的平衡。
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