香港馬拉松｜肯尼亞及埃塞俄比亞跑手分奪全馬男、女冠軍　本地代表包辦10公里及半馬

【有線新聞】香港馬拉松，本地代表包辦10公里及半馬錦標。肯尼亞及埃塞俄比亞跑手，分別贏得全馬男、女子組冠軍。

半馬及全馬都在尖沙咀彌敦道起步，途經亞皆老街、西九龍公路等，之後經西隧過海。

全馬賽事由海外選手稱霸，肯尼亞的基卓巴尾段拋離其他對手，跑出2小時10分47秒，力壓兩位埃塞俄比亞選手奪冠。

香港紀錄保持者紀嘉文以2小時24分45秒、第8名完成，是成績最快的本地跑手，他希望為爸爸打氣，「自己參加這次馬拉松是十星期前爸爸中風入院，訓練十星期沒想過有甚麼期望，我只是想告訴他只要不放棄，人生就充滿希望，我希望爸爸加油。」

埃塞俄比亞跑手包辦女子組三甲，占美馬以2小時27分50秒獲得冠軍。最快的本地女子代表是黃卓寧，時間是2小時50分02秒。

大會形容今次是「跑向復常之路」，但要高水平海外跑手重返香港並不容易，田總獎金加碼，最終13人受邀參賽。

上屆贏得全馬冠軍的黃啟樂轉戰半馬寓賽於操，準備下月的東京馬拉松，最終以1小時09分50秒奪得冠軍。

上屆10公里封后的羅映潮轉鬥半馬同樣奪標，時間是1小時20分23秒。