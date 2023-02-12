美國戰機在加拿大領空擊落一個不明飛行物

【有線新聞】美國戰機在加拿大領空，擊落一個不明飛行物，是約一周內第三度擊落進入美加領空的飛行物。加拿大指飛行物，較美國之前擊落的中國氣球小得多，未知來自哪裡。

北美防空司令部再發現有不明飛行物，周六飛越加拿大北部上空。美國國防部指，軍方前一晚已發現這個飛行物，越過阿拉斯加。美軍戰機緊急升空監視，加拿大亦出動CF-18戰機和CP-140偵察機。經美加當局協調後，美軍F-22戰機在育空地區，發射AIM-9X響尾蛇空對空導彈，將飛行物擊落。

加拿大國防部長阿南德稱，飛行物在育空中部12000多米高空飛行，威脅民航機安全，未知來自哪裡。她指飛行物的體積，較美國一星期前在領空發現並擊落的中國氣球小得多，軍方將回收並分析殘骸。她表示： 「 從所有跡象來看，該物體可能與在北卡羅來納州海岸被擊落的相似，但尺寸更小且呈圓柱形。 」

這次行動由加拿大總理杜魯多下令，他與美國總統拜登通電話後，拜登授權美軍與加方合作，執行擊落任務。白宮聲明指，兩人討論了回收殘骸、飛行物目的或來源等問題，同意繼續密切協調保衛領空。